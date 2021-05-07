Мэрия назвала список дорог, которые капитально отремонтируют в Рязани. Его озвучили в четверг, 6 мая, на совещании и.о. вице-мэра Борис Ясинский с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий.
Прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно следующие участки дорог:
- улица Новоселов,
- улица Горького,
- Ряжское шоссе,
- проезд Яблочкова,
- улица Промышленная (от улицы Космонавтов, до дома № 31),
- дорога от улицы Промышленной, № 27 до улицы Прижелезнодорожной, №21,
- улица 2-я линия,
- улица Западная,
- улица Шевченко,
- улица Соборная (от площади Соборной до Кремлевского вала),
- Кремлевский вал,
- улица Петрова,
- поселок Борки — 12-й район,
- переулок Войкова,
- участок от М5 до улицы Коняева.
Отмечается, что по сравнению с 2020-м за начало строительного сезона 2021 года отремонтировано почти в три раза больше дорог. В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Эти дороги прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно следующие участки дорог:
Проверены все 98 участков, которые находятся на гарантии — на 43 из них выявлены проблемы. По выявленным дефектам подрядчики устранили недочеты на 41 объекте. В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще на 31 участке улично-дорожной сети в этом году планируется сделать ремонт «картами».