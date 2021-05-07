Мэрия назвала список дорог, которые капитально отремонтируют в Рязани

Эти дороги прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно.

Мэрия назвала список дорог, которые капитально отремонтируют в Рязани. Его озвучили в четверг, 6 мая, на совещании и.о. вице-мэра Борис Ясинский с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий.

Прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно ​следующие участки дорог:

улица Новоселов,

улица Горького,

Ряжское шоссе,

проезд Яблочкова,

улица Промышленная (от улицы Космонавтов, до дома № 31),

дорога от улицы Промышленной, № 27 до улицы Прижелезнодорожной, №21,

улица 2-я линия,

улица Западная,

улица Шевченко,

улица Соборная (от площади Соборной до Кремлевского вала),

Кремлевский вал,

улица Петрова,

поселок Борки — 12-й район,

переулок Войкова,

участок от М5 до улицы Коняева.

Отмечается, что по сравнению с 2020-м за начало строительного сезона 2021 года отремонтировано почти в три раза больше дорог. В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эти дороги прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно ​следующие участки дорог:

Проверены все 98 участков, которые находятся на гарантии — на 43 из них выявлены проблемы. По выявленным дефектам подрядчики устранили недочеты на 41 объекте. В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще на 31 участке улично-дорожной сети в этом году планируется сделать ремонт «картами».