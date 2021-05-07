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Мэрия назвала список дорог, которые капитально отремонтируют в Рязани
Эти дороги прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно.

Мэрия назвала список дорог, которые капитально отремонтируют в Рязани. Его озвучили в четверг, 6 мая, на совещании и.о. вице-мэра Борис Ясинский с руководителями структурных подразделений и муниципальных предприятий.

Прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно ​следующие участки дорог:

  • улица Новоселов,
  • улица Горького,
  • Ряжское шоссе,
  • проезд Яблочкова,
  • улица Промышленная (от улицы Космонавтов, до дома № 31),
  • дорога от улицы Промышленной, № 27 до улицы Прижелезнодорожной, №21,
  • улица 2-я линия,
  • улица Западная,
  • улица Шевченко,
  • улица Соборная (от площади Соборной до Кремлевского вала),
  • Кремлевский вал,
  • улица Петрова,
  • поселок Борки — 12-й район,
  • переулок Войкова,
  • участок от М5 до улицы Коняева.

Отмечается, что по сравнению с 2020-м за начало строительного сезона 2021 года отремонтировано почти в три раза больше дорог. В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эти дороги прошли конкурсный отбор на капитальный ремонт, который проведут комплексно ​следующие участки дорог:

Проверены все 98 участков, которые находятся на гарантии — на 43 из них выявлены проблемы. По выявленным дефектам подрядчики устранили недочеты на 41 объекте. В этом году завершается ремонт 13 участков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще на 31 участке улично-дорожной сети в этом году планируется сделать ремонт «картами».