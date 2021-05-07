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За дачниками в России намерены следить с дронов
Беспилотники планирует использовать Росреестр, чтобы проверять, как дачники соблюдают законы.

За дачниками в России намерены следить с дронов. Об этом «Российской газете» сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Беспилотники планирует использовать Росреестр, чтобы проверять, как дачники соблюдают законы.

«Съемка с дрона — дополнительный источник информации, в помощь специалистам муниципального земельного контроля. Если в администрацию муниципалитета, на землях которого расположено СНТ, поступают жалобы, это дополнительный повод выехать на проверку участка», — отметил Чаплин.

Ведомство планирует контролировать использование участков по назначению. Отмечается, что на удчастке под «ведение огородничества» нельзя возвести автостоянку, склад или построить базу отдыха.

Ранее дачников предупредили о новых штрафах.