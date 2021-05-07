Водителям напомнили о восьми неочевидных штрафах

Водителям напомнили, за какие мелкие нарушения можно получить штраф. Среди них: зеркала заднего вида, парковка, трещины на лобовом стекле, установка без разрешения фаркопов и спойлеров.

Водителям напомнили, за какие мелкие нарушения можно получить штраф. Об этом пишет портал Autonews.

Зеркала заднего вида

Согласно статье 12.5 КоАП, за отсутствие даже одного из зеркал заднего вида водителю грозит штраф в пятьсот рублей, а также запрет продолжать движение до устранения нарушения.

Стоянка с нарушением разметки

Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, за пересечение размеченных парковочных линии можно получить штраф в пятьсот рублей. Подобные нарушения могут отследить камеры видеонаблюдения.

Парковка для резидентов

Под знаком «Парковка только для резидентов» оставлять машину запрещено, нарушителям грозит штраф в 2,5 тысячи рублей.

Парковка на закругленных треугольниках

Согласно части 4 статьи 12 КоАП, водителям полагается штраф в две тысячи рублей за стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов на прилегающую территорию. Машину также могут эвакуировать.

Заезд на «островок безопасности»

Портал отмечает, что парковаться на «островке безопасности» разрешено только в том случае, если остановка в другом месте представляет большую угрозу. Нарушение предполагает вынесение предупреждения или штраф в 500 рублей, согласно части 1 статьи 12.16 КоАП.

Трещина на лобовом стекле

Инспектор имеет право выписать штраф в пятьсот рублей и запретить движение за трещины размером более десяти сантиметров на лобовом стекле со стороны водителя.

Багажники, спойлеры, фаркопы

Установка на автомобиль багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования без разрешения считается нарушением. Это касается и шин не по размеру. Согласно статье 12.5 КоАП, для подобных изменений нужно получить одобрение в специализированной лаборатории и зарегистрировать в ГИБДД.