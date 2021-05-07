В Рязанской области 8 мая ожидается дождь и гроза
Ожидается переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами гроза. Ночью — без осадков. Днем температура прогреется до 18 градусов, ночью — до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.
В Рязанской области 8 мая ожидается дождь и гроза. Соответствующий прогноз опубликовали на сайте регионального МЧС.
Ожидается переменная облачность, днем кратковременные дожди, местами гроза. Ночью — без осадков. Днем температура прогреется до 18 градусов, ночью — до 3 градусов тепла.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с.