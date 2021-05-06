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Житель Сараев ударил собутыльника топором по голове
Знакомые расписали спиртное. Однако потом собеседники поссорились. Хозин дома схватил топор и обухом ударил гостя. На этом он не остановился и сломал пострадавшему руку

Житель Сараев ударил обухом топора по голове собутыльника. Как пишет издательство «Пресса», инцидент произошел в компании ранее судимых двух мужчин и женщины.

Знакомые расписали спиртное. Однако потом собеседники поссорились. Хозин дома схватил топор и обухом ударил гостя. На этом он не остановился и сломал пострадавшему руку.

Врачи оказали помощь. Однако их насторожил криминальный характер травм, и они вызвали полицейских. Нападавший признался в содеянном.

Как сообщили в полиции, в ближайшее время в отношении нападавшего будет возбуждено уголовное дело по ст. 111.ч. 1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по которой ему грозит до 8 лет лишения свободы.