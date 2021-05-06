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Житель Новомичуринска поплатился за гостеприимство тонометром
Новомичуринец поплатился за свое гостеприимство тонометром. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Новомичуринец поплатился за свое гостеприимство тонометром. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Происшествие случилось во вторник, 4 мая. 45-летний новомичуринец отмечал новоселье, куда пригласил малознакомого человека. В ходе застолья хозяин уснул, а после пробуждения обнаружил, что у него пропали смартфон, 5 тысяч рублей и тонометр.

Мужчина обратился в дежурную часть. В полиции установили, что подозреваемым является 44-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.