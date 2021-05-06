Житель Новомичуринска поплатился за гостеприимство тонометром
Новомичуринец поплатился за свое гостеприимство тонометром. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Новомичуринец поплатился за свое гостеприимство тонометром. Об этом сообщает издательство «
Происшествие случилось во вторник, 4 мая. 45-летний новомичуринец отмечал новоселье, куда пригласил малознакомого человека. В ходе застолья хозяин уснул, а после пробуждения обнаружил, что у него пропали смартфон, 5 тысяч рублей и тонометр.
Мужчина обратился в дежурную часть. В полиции установили, что подозреваемым является 44-летний неработающий местный житель. Ранее он уже был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.