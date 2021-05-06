В России хотят запретить жидкости для электронных сигарет
В России могут ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.
В России могут ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом
«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в стране усилят информирование россиян о вреде никотина.
Напомним, что в рамках антитабачной концепции правительство также планирует изменить требования к изображениям на упаковках табачных изделий.
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