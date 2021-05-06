В России хотят запретить жидкости для электронных сигарет

В России могут ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

В России могут ввести запрет на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в стране усилят информирование россиян о вреде никотина.

Напомним, что в рамках антитабачной концепции правительство также планирует изменить требования к изображениям на упаковках табачных изделий.

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