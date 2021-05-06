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За сутки мошенники забрали у рязанцев почти миллион
64-летняя жительница Железнодорожного района Рязани перечислила неизвестным 695 тысяч рублей, 65-летний житель Московского района — 140 тысяч рублей, а 49-летняя жительница Скопинского района — 100 тысяч рублей

За сутки мошенники обманом забрали у четверых рязанцев 969 000 рублей.

В пресс-службе полиции назвали способы, которыми пользуются злоумышленники. В трех случаях рязанцам звонили якобы представители службы безопасности банков. Они заявляли жертвам, что на их счета идут атаки, необходимо снять деньги и перевести их на «резервные счета».

64-летняя жительница Железнодорожного района Рязани перечислила неизвестным 695 тысяч рублей, 65-летний житель Московского района — 140 тысяч рублей, а 49-летняя жительница Скопинского района — 100 тысяч рублей.

Обманули мошенники 42-летнюю рязанку, которая пыталась сделать покупки через сайт бесплатных объявлений. Женщину убедили раскрыть данные банковской карты и списали 34 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.