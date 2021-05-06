Врачи рассказали, почему переболевшим COVID-19 нельзя пить алкоголь

Принимать спиртное не рекомендуется, поскольку на вирусную интоксикацию накладывается алкогольная. Ломается биохимическая картина в организме, — считают врачи

Врачи объяснили, почему переболевшим коронавирусом нельзя употреблять алкоголь. Принимать спиртное не рекомендуется, поскольку на вирусную интоксикацию накладывается алкогольная. О двойном ударе по организму рассказал РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

«Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — уточнил врач.

При этом Брюн напомнил, что употребление спиртного вредно и для здорового человека. Ранее медики предупреждали, что употреблять алкоголь нельзя и сразу после прививки от COVID-19.