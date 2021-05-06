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В вокресенье до рязанских кладбищ пустят дополнительный транспорт
Муниципальный маршрут №2 «Ст. Рязань-2 — Кладбище Богородское» увеличат до восьми автобусов. Транспорт идет до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское». В схему движения автобусов №6 «Ул. Новоселов, 60 — Мкр. Братиславский» внесут изменения. Таким образом, автобусы из Дашково-Песочни до 15 часов будут ездить до остановки «Богородское кладбище»

В воскресенье до рязанских кладбищ пустят дополнительный транспорт.

В мэрии рассказали, что идущих до кладбищ автобусов станет больше. Связано это с праздником Красная горка.

Муниципальный маршрут №2 «Ст. Рязань-2 — Кладбище Богородское» увеличат до восьми автобусов. Транспорт идет до кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское», «Богородское».

В схему движения автобусов №6 «Ул. Новоселов, 60 — Мкр. Братиславский» внесут изменения. Таким образом, автобусы из Дашково-Песочни до 15 часов будут ездить до остановки «Богородское кладбище». На маршрут выйдут 6 больших автобусов.