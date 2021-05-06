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В рязанской мэрии рассказали о цветочных композициях ко Дню Победы
По традиции, площадь Победы украсит пятиконечная звезда из герани, а также фестука с тагетисом, высаженные в форме Георгиевской ленты. Клумбы появятся в сквере Маргелова, у памятников участникам Великой Отечественной войны на улице Сережина гора, сквере Керамзавода, микрорайоне Канищево, поселках Карцево и Борки

В рязанской мэрии рассказали, какие цветочные композиции появятся в городе ко Дню Победы. Высаживать цветы начали в четверг, 6 мая.

По традиции, площадь Победы украсит пятиконечная звезда из герани, а также фестука с тагетисом, высаженные в форме Георгиевской ленты.

Клумбы появятся в сквере Маргелова, у памятников участникам Великой Отечественной войны на улице Сережина гора, сквере Керамзавода, микрорайоне Канищево, поселках Карцево и Борки. Высадят цветы в вазоны на проезде Завражнова, площади Победы, парке Железнодорожников.

Всего в майские праздники появятся 10 000 цветов, которые не боятся похолоданий. Например, фестука и тагетис. В теплицах выращивается специальный сорт тагетиса, его цветки напоминают Георгиевскую ленту. После майских праздников работы на городских цветниках продолжатся.

В этом году в Рязани высадят 400 000 цветов и кустарников.