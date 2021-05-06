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В Рязани отмыли надземный переход у остановки «Таможня»
Сотрудники дирекции благоустройства города убрали накопившуюся за зиму грязь на лесницах и перилах, а также их продизенфицировали. В горадминистрации напомнили, что на этот год в переходе запланированы ремонтные работы по замене поликарбонатного покрытия

В Рязани отмыли надземный переход у остановки «Таможня». По информации пресс-службы мэрии, сотрудники дирекции благоустройства города убрали накопившуюся за зиму грязь на лесницах и перилах, а также их продизенфицировали.

В горадминистрации напомнили, что на этот год в переходе запланированы ремонтные работы по замене поликарбонатного покрытия.

Надземный переход на остановке «Таможня», а также подземные у остановок «Барс», «Дом книги» и «Строительный колледж» регулярно убирают от мусора.