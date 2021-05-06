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В России зарегистрировали новое лекарство от COVID-19
В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Эффективность данного препарата в 79,4 процента превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами. Такое исследование провели на основе анализа данных людей, которые получили лишь одну прививку в ходе массовой гражданской вакцинации. В период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 эти люди не получили второй компонент лекарства.

По результатам исследования выяснилось, что «Спутник Лайт» устойчив ко всем выявленным штаммам COVID-19. Серьезных побочных эффектов после применения вакцины обнаружено не было.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что данный препарат не является альтернативой первому компоненту «Спутника V», так как он предназначен для решения других задач.

«"Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса", — объяснил он.

Теперь данную вакцину будут применять при иммунизации граждан в возрасте от 18 до 60 лет.