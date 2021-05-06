\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
14°
Птн, 07
13°
Сбт, 08
10°
ЦБ USD 74.58 -0.28 07/05
ЦБ EUR 89.68 -0.09 07/05
Нал. USD 74.30 / 74.95 12:46
Нал. EUR 89.60 / 90.20 15:16
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
8 831
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
6 819
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
12 620
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
7 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России изменят требования к изображениям на пачках сигарет
В России планируют изменить требования к изображениям на упаковках табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

В России планируют изменить требования к изображениям на упаковках табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Так, власти рассмотрят вопрос об увеличении изображения о вреде курения на пачках сигарет. Рисунки или фотоизображения будут занимать 75% площади всей упаковки.

В документе более 20 предложений. Все они направлены на контроль за соблюдением законодательства и борьбу с курением.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ