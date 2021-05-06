В России изменят требования к изображениям на пачках сигарет
В России планируют изменить требования к изображениям на упаковках табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
В России планируют изменить требования к изображениям на упаковках табачных изделий. Об этом
Так, власти рассмотрят вопрос об увеличении изображения о вреде курения на пачках сигарет. Рисунки или фотоизображения будут занимать 75% площади всей упаковки.
В документе более 20 предложений. Все они направлены на контроль за соблюдением законодательства и борьбу с курением.
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ