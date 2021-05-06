В Новомичуринске ночью сгорел внедорожник
В третьем часу ночи один из жильцов пятиэтажки по улице Смирягина проснулся от сильного хлопка. Из окна он увидел, что горит припаркованный автомобиль
В Новомичуринске ночью 6 мая сгорел внедорожник Subaru. О происшествии
В третьем часу ночи один из жильцов пятиэтажки по улице Смирягина проснулся от сильного хлопка. Из окна он увидел, что горит припаркованный автомобиль.
Свидетель вызвал пожарных. Спасатели машину потушили, но к тому моменту она практически выгорела изнутри.
Уточняяется, что владелец сгоревшего автомобиля находится в Москве, на стареньком Subaru ездила его супруга.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.