В Михайлове создадут этнографический центр

В Михайлове откроют этнографический центр. Об этом пишет издательство «Пресса» со ссылкой на министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова.

В Михайлове откроют этнографический центр. Об этом пишет издательство « Пресса » со ссылкой на министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова.

Этнографический центр появится в рамках развития туризма и культуры. Он будет располагаться в здании военного комиссариата. Планируется, что в нем, помимо центра приема туристов и гостей, будут проходить мастер-классы, выставочные площадки, и будет проводиться образовательная деятельность.

По словам министра, на сегодняшний день в России готовится национальный проект «Туризм». В документе обозначено такое направление, как туристические макрорегионы. Среди них — большое «Золотое кольцо», в которое от Рязанской области войдут Рязань и Михайлов.