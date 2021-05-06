Соцсети: Могилы на новом кладбище в Касимове тонут в воде

На новом кладбище выдают места под захоронения на заболоченной территории. Машины к кладбищу не могут подъехать, люди бросают транспорт и идут пешком к могилам, проваливаясь в грязь.

Жительница Касимова в соцсети опубликовала пост с фотографими могил, находящихся в воде. К чиновникам она обратилась через группу «Типичный Касимов».

По словам женщины, на новом кладбище выдают места под захоронения на заболоченной территории. Машины к кладбищу не могут подъехать, люди бросают транспорт и идут пешком к могилам, проваливаясь в грязь.

«Смотрители кладбища, конечно, хорошо знают состояние всех участков, осматривая их перед захоронением. Но все равно продолжают выделять места в болоте, грубо нарушая требования Роспотребнадзора, не говоря уже об этике и отношении к усопшим и их родственникам», — написала женщина.

Фото Юлии Курзановой