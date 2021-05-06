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Рязанец снял на видео, как прокатился в кузове грузовика
Рязанец снял на видео, как прокатился в кузове грузовика. Ролик опубликован на YouTube.

Рязанец снял на видео, как прокатился в кузове грузовика. Ролик опубликован на YouTube.

Молодой человек сначала прокатился на автовозе по городу. Его заметил водитель транспортного средства. После этого он залез в пустой кузов грузовика и проехал до выезда из Рязани.

Рязанец просит не повторять увиденное.

Напомним, что ранее молодой человек катался на электросамокате по областному центру с нарушением всех правил ПДД. За это ему грозила административная ответственность.