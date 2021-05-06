Рязанцы завоевали медали на Первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

Трижды победителем первенства России стал Захар Петров, спортсмен ГАУ РО «СШОР «Лидер» и ЦСП. Захар был лучшим в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м и две победы одержал в заключительный день регаты в каноэ-двойке на дистанции 500 м и 1000 метров с Кириллом Романовым из Москвы

Рязанцы завоевали медали на Первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 24 лет. Соревнования проходили в Краснодаре и завершились в среду, 5 мая.

Трижды победителем первенства России стал Захар Петров, спортсмен ГАУ РО «СШОР «Лидер» и ЦСП. Захар был лучшим в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м и две победы одержал в заключительный день регаты в каноэ-двойке на дистанции 500 м и 1000 метров с Кириллом Романовым из Москвы.

Сергей Немов победил в первенстве России на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке. Еще два «серебра» Сергей принес Рязанской области на каноэ-двойке, вместе с Матвеем Жуковым из Твери, выступающим параллельно за Рязанскую область.

Захар Петров и Сергей Немов отобрались в состав юниорской сборной России для подготовки к первенству Европы, которое запланировано в польском городе Познань с 24 по 27 июня.

Главным стартом сезона для юниорской сборной России станет первенство мира, которое пройдет в португальском Монтеморе с 15 по 18 июля.

Тренируются спортсмены под руководством Владимира Клинова и заслуженного тренера России Елены Ивановой.

Также спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Анастасия Долгова завоевала «серебро» на дистанции 200 м в байдарке-одиночке. Тренируют спортсменку заслуженный тренер России Владимир Тебенихин и Юрий Худоба.