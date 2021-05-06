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Рязанцы в соцсетях рассказали о появлении в Полянах «людей с ружьями»
В одном из крупнейших пабликов региона «Типичная Рязань» появился пост, в котором описываются проблемы жителей села Поляны Рязанского района

В одном из крупнейших пабликов региона «Типичная Рязань» появился пост, в котором описываются проблемы жителей села Поляны Рязанского района.

Автор жалуется на ремонт дорог, который проходит в режиме «тетрис»: расковыряли месяц назад, заложить обещали в конце апреля, однако работы не закончены.

Также говорится, что «зимой на часть улиц отказывается брать заказы такси, врачи скорой помощи идут пешком от центральных развилок, поездки превращаются в веселый квест — «не утони».

Еще одна проблема — вывоз мусора.

Отдельно автор говорит об убийствах собак на улицах, утверждая, что начался отстрел животных. «У адекватных жителей сердце обливается кровью, тем не менее, администрацию, как села, так и района это никак не трогает. Пока они перекладывают ответственность друг на друга, неравнодушные возят собак по ветеринарным клиникам за свой счет, а люди с ружьями разъезжают по селу средь бела дня», — сообщается в группе.