Российским заключенным в СИЗО предложат купить лучшие условия содержания

Новая концепция развития уголовно-исполнительной системы расширит список дополнительных платных услуг, перечень предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе и получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету

В России до 2030 года смягчат условия содержания в следственных изоляторах. Как сообщает URA. Ru, заключенным расширят перечень платных услуг.

Новая концепция развития уголовно-исполнительной системы расширит список дополнительных платных услуг, перечень предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе и получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету.

В документе сообщается, что увеличат размер денежных средств, разрешенных к ежемесячному расходованию заключенным на приобретение продуктов и предметов первой необходимости.

В изоляторах обеспечат приватность в санузлах, оснастят помещения холодильниками и телевизорами. Также заключенным создадут условия для занятий спортом вне камер.

Планируется расширить и перечень тяжелых заболеваний, при которых людей нельзя будет содержать под стражей.