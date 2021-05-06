\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
13°
Птн, 07
13°
Сбт, 08
ЦБ USD 74.58 -0.28 07/05
ЦБ EUR 89.68 -0.09 07/05
Нал. USD 74.30 / 75.10 12:46
Нал. EUR 89.60 / 90.20 18:50
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
9 042
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
6 999
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
12 793
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
7 482
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Попавший в аварию мотоциклист рассказал о причинах ДТП на М5 в Рязани
Мужчина отметил, что он опрокинулся из-за разлитого на дороге битума. По словам мужчины, на месте ДТП его осмотрели медики, оказали первую помощь. От госпитализации рязанец отказался, так как надо было решать вопрос с ГИБДД

Мотоциклист, попавший в аварию на трассе М5 в Рязани, рассказал о причинах ДТП.

Слова владельца Honda Silver Win приводят РИА «7 новостей». Мужчина отметил, что он опрокинулся из-за разлитого на дороге битума.

«Ехал со скоростью 60 километров в час. После светофора у нефтезавода двигался в сторону Самары, перед мостом на дороге был разлит битум. Когда наехал на него, возник эффект вобблинга — меня начало мотать по дороге. В таком случае тормозить или разгоняться — практически верная смерть. Надо останавливаться. У Honda Silver Win есть особенность — он тормозит двигателем. Получился резонанс, я завалился на левый бок», — пояснил мотоциклист.

По словам мужчины, на месте ДТП его осмотрели медики, оказали первую помощь. От госпитализации рязанец отказался, так как надо было решать вопрос с ГИБДД.

«Смотрел документы, там даже не было указано, что на дороге разлит битум. При этом на моей одежде, колёсах, он был очень заметен», — добавил собеседник.

Позже он вместе с супругой съездил в травмпункт, откуда уехал на мотоцикле.

Напомним, по информации полиции, в аварии пострадал 46-летний мотоциклист. В пресс-службе УМВД сообщали, что он не справился с управлением.