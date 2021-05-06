Попавший в аварию мотоциклист рассказал о причинах ДТП на М5 в Рязани

Мотоциклист, попавший в аварию на трассе М5 в Рязани, рассказал о причинах ДТП.
Слова владельца Honda Silver Win приводят
«Ехал со скоростью 60 километров в час. После светофора у нефтезавода двигался в сторону Самары, перед мостом на дороге был разлит битум. Когда наехал на него, возник эффект вобблинга — меня начало мотать по дороге. В таком случае тормозить или разгоняться — практически верная смерть. Надо останавливаться. У Honda Silver Win есть особенность — он тормозит двигателем. Получился резонанс, я завалился на левый бок», — пояснил мотоциклист.
По словам мужчины, на месте ДТП его осмотрели медики, оказали первую помощь. От госпитализации рязанец отказался, так как надо было решать вопрос с ГИБДД.
«Смотрел документы, там даже не было указано, что на дороге разлит битум. При этом на моей одежде, колёсах, он был очень заметен», — добавил собеседник.
Позже он вместе с супругой съездил в травмпункт, откуда уехал на мотоцикле.
Напомним, по информации полиции, в аварии пострадал 46-летний мотоциклист. В пресс-службе УМВД сообщали, что он не справился с управлением.