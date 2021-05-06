Под Волгоградом погибли мужчина и подросток при взрыве боеприпаса времён войны
Прибывшие на место врачи констатировали смерть смерть мужчины 1961 года рождения и подростка 2005 года рождения
Два человека погибли под Волгоградом при взрыве боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС. Трагедия случилась в четверг, 6 мая.
Взрыв произошёл в Городищенском районе на высоте около посёлка Самофаловка. На месте работал поисковый отряд «Память» из посёлка Новосергиевка Оренбургской области.
Прибывшие на место врачи констатировали смерть смерть мужчины 1961 года рождения и подростка 2005 года рождения.