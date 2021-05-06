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Пьяный рязанец забрался в чужую машину и уснул в ней
Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и не смог объяснить, как и зачем он попал в салон чужого автомобиля. Передняя панель в автомобиле была разобрана. Полицейские предположили, что мужчина мог попытаться похитить магнитолу

Пьный рязанец забрался в чужую машину и уснул в ней. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в четверг, 6 мая, в 6.30 утра в дежурную часть полиции сообщили, что в автомобиле «Шевроле» на улице Станкозаводской спит неизвестный.

Патрульный экипаж обнаружил спящего человека на водительском сиденье. Мужчина находился в состоянии сильного опьянения и не смог объяснить, как и зачем он попал в салон чужого автомобиля. Сотрудники постовой службы заметили разобранную переднюю панель. Полицейские предположили, что мужчина мог попытаться похитить магнитолу, но уснул.

Подозреваемого доставили в участок. Там выяснили, что нарушителю 36 лет, и он находится в местном розыске за совершение имущественного преступления.

За появление в пьяном виде на злоумышленника составлен административный протокол. По факту проникновения в чужой автомобиль проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с законодательством.