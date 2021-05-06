На пожаре в Рязани пострадала женщина
В подвале многоквартирного дома на улице Татарской произошло короткое замыкание в электрощитовой. На пожаре пострадала женщина. Огонь на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей.
На пожаре в Рязани пострадала женщина. Как сообщает региональное управление МЧС, информация о ЧП на улице Татарской поступило 6 мая в 17 часов 17 минут.
В подвале многоквартирного дома произошло короткое замыкание в электрощитовой.
На пожаре пострадала женщина. Огонь на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжал один пожарный автомобиль, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.