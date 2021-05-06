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На пожаре в Рязани пострадала женщина
В подвале многоквартирного дома на улице Татарской произошло короткое замыкание в электрощитовой. На пожаре пострадала женщина. Огонь на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей.

На пожаре в Рязани пострадала женщина. Как сообщает региональное управление МЧС, информация о ЧП на улице Татарской поступило 6 мая в 17 часов 17 минут.

В подвале многоквартирного дома произошло короткое замыкание в электрощитовой.

На пожаре пострадала женщина. Огонь на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжал один пожарный автомобиль, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.