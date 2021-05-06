\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
14°
Птн, 07
13°
Сбт, 08
10°
ЦБ USD 74.58 -0.28 07/05
ЦБ EUR 89.68 -0.09 07/05
Нал. USD 74.30 / 74.95 12:46
Нал. EUR 89.60 / 90.20 15:16
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
8 829
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
6 818
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
12 620
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
7 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Молодые специалисты РНПК поздравили ветеранов
Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Накануне Дня Победы бывшим сотрудникам нефтезавода вручили пледы, продуктовые наборы и поздравительные открытки.

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Накануне Дня Победы бывшим сотрудникам нефтезавода вручили пледы, продуктовые наборы и поздравительные открытки.

Всего специалисты навестили 21 ветерана. С каждым им удалось побеседовать и рассказать о том, что происходит на предприятии сегодня. Бывшие работники же поделились с молодежью воспоминаниями о военном времени и работе на заводе.

Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла — добрая традиция коллектива. В этом году РНПК принимает активное участие в праздновании 76-летия Победы — работники уже написали «Диктант Победы», по результатам которого победители получили ценные призы, а остальные участники — сувениры. Помимо этого, накануне 9 мая в окнах заводоуправления вывесят Государственные флаги России, на установке каталитического крекинга поднимут знамя Победы, а всем работникам раздадут Георгиевские ленточки. Кроме того, рязанская компания проведет праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла города и региона, которые также получат в подарок от нефтезавода продуктовые наборы.