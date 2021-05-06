Молодые специалисты РНПК поздравили ветеранов

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Накануне Дня Победы бывшим сотрудникам нефтезавода вручили пледы, продуктовые наборы и поздравительные открытки.

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Накануне Дня Победы бывшим сотрудникам нефтезавода вручили пледы, продуктовые наборы и поздравительные открытки.

Всего специалисты навестили 21 ветерана. С каждым им удалось побеседовать и рассказать о том, что происходит на предприятии сегодня. Бывшие работники же поделились с молодежью воспоминаниями о военном времени и работе на заводе.

Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла — добрая традиция коллектива. В этом году РНПК принимает активное участие в праздновании 76-летия Победы — работники уже написали «Диктант Победы», по результатам которого победители получили ценные призы, а остальные участники — сувениры. Помимо этого, накануне 9 мая в окнах заводоуправления вывесят Государственные флаги России, на установке каталитического крекинга поднимут знамя Победы, а всем работникам раздадут Георгиевские ленточки. Кроме того, рязанская компания проведет праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла города и региона, которые также получат в подарок от нефтезавода продуктовые наборы.