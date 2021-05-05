За сутки мошенники похитили с карт рязанцев более миллиона
От действий мошенников пострадали четыре человека. Одного из них обманули на сайте объявлений.
За сутки мошенники похитили с банковских карт жителей Рязанской области 1 067 406 рублей. Об этом сообщила
Пенсионерке, проживающей на улице 4-ый Сиреневый проезд в Рязани, мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка. У нее похитили 62 400 рублей. У жителя улицы Зубковой похитили 30 140 рублей. Ему предлагали продать фототехнику на сайте бесплатных объявлений.
В Московском и Михайловском районах, где у 40-летнего жителя областного центра и 48-летней москвички с банковских счетов мошенники вывели 737 429 и 237 437 рублей соответственно.
Возбуждены уголовные дела.