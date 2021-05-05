Видео: в Томской области девушка умышленно повредила баннер «Бессмертного полка»
Против девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм).
В Томской области девушка умышленно повредила баннер «Бессмертного полка». Об этом
В понедельник, 3 мая, около одного из торговых центров 17-летняя жительница Северска умышленно повредила четыре уличных баннера общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Против девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм).