В Рязанской области начали принимать заявки на выплату в 10 тысяч рублей
Выплата положена семьям с детьми от 6 до 18 лет. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление в МФЦ или в отделении Пенсионного фонда в письменном виде, либо онлайн.
В Рязанской области начали принимать заявки на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщила ГТРК «
Выплата положена семьям с детьми от 6 до 18 лет. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление в МФЦ или в отделении Пенсионного фонда в письменном виде, либо онлайн. Дополнительные справки не понадобятся.
Напомним, выплата положена семьям с детьми-школьниками.