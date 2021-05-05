В Рязани пройдет акция «Подтянись за Победу»

Спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу» в 2021 году пройдет в субботу, 8 мая, в Лесопарке. Начало в 14:00.

В Рязани пройдет акция «Подтянись за победу». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» президент федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрий Анохин.

Спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу» в 2021 году пройдет в субботу, 8 мая, в Лесопарке. Начало в 14:00.

Проект направлен на развитие патриотического настроения и поддержание у населения Рязанской области физической формы. Организаторы акции в честь 76-летия великой Победы ставят цель в 7 600 подтягиваний от всех участников,

Чемпионы каждой из 35 возрастных номинаций будут награждены медалями, кубками и призами от Минспорта и партнеров акции.