В Рязани потерялся пенсионер
Рано утром пожилого мужчину заметили около исправительного учреждения. Он был одет не по погоде, не понимал, где находится, который час и не мог назвать имя и фамилию.
В Рязани сотрудники больницы для осужденных помогли пожилому мужчине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН в среду, 5 мая.
Рано утром пожилого мужчину заметили около исправительного учреждения. Он был одет не по погоде, не понимал, где находится, который час и не мог назвать имя и фамилию.
Сотрудники учреждения связались со специальными службами Рязани, которые доставили пенсионера в больницу. Его жизни ничего не угрожает.