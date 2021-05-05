В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Вакцина нужна для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета. После первой прививки вырабатываются антитела, формирующие гуморальный иммунитет, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, вакцина нужна для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета.

Горелов объяснил, что после первой прививки вырабатываются антитела, формирующие гуморальный иммунитет, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. По его словам, такого иммунитета хватает на 2-3 месяца.

«Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции», — сказал Горелов.

Он оптимальным сроком между вакцинами он назвал период до 21 дня для формирования полноценного иммунитета.