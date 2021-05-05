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В мэрии рассказали о строительстве яслей во дворе дома в Канищеве
С местными жителями встретились представители горадминистрации. Рязанцы поинтересовались, где будет располагаться здание, задали вопросы о границах строительной площадки, детском оборудовании, расположении здания, подъездах и подходах к объекту.

Около домов №№ 30 корпус 1 и 31 корпус 1 по улице Бирюзова начали строить ясли на 60 мест. Об этом сообщили в мэрии.

С местными жителями встретились представители горадминистрации. Рязанцы поинтересовались, где будет располагаться здание, задали вопросы о границах строительной площадки, детском оборудовании, расположении здания, подъездах и подходах к объекту. Также рязанцы выразили беспокойство по поводу строительного мусора и восстановления благоустройства у дома.

Жильцам показали границы возводимого объекта. На встрече отметили, что прорабатываются несколько вариантов расположения элементов детского игрового оборудования.

Около стройплощадки поставили щит с информацией об объекте.

Ранее рязанцы возмутились стройкой.