В мэрии рассказали о строительстве яслей во дворе дома в Канищеве
С местными жителями встретились представители горадминистрации. Рязанцы поинтересовались, где будет располагаться здание, задали вопросы о границах строительной площадки, детском оборудовании, расположении здания, подъездах и подходах к объекту.
Около домов №№ 30 корпус 1 и 31 корпус 1 по улице Бирюзова начали строить ясли на 60 мест. Об этом сообщили в мэрии.
С местными жителями встретились представители горадминистрации. Рязанцы поинтересовались, где будет располагаться здание, задали вопросы о границах строительной площадки, детском оборудовании, расположении здания, подъездах и подходах к объекту. Также рязанцы выразили беспокойство по поводу строительного мусора и восстановления благоустройства у дома.
Жильцам показали границы возводимого объекта. На встрече отметили, что прорабатываются несколько вариантов расположения элементов детского игрового оборудования.
Около стройплощадки поставили щит с информацией об объекте.
Ранее рязанцы возмутились стройкой.