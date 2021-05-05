Умер профессор РИРО Борис Горбунов
Борис Горбунов умер в среду, 5 мая, на 73 году жизни после тяжелой болезни.
Умер профессор РИРО Борис Горбунов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.
Борис Горбунов умер в среду, 5 мая, на 73 году жизни после тяжелой болезни.
Рязанский краевед, этнограф, заслуженный работник высшей школы, доктор исторических наук, профессор Борис Горбунов был заведующим научно-исследовательской лаборатории теории, практики и методики краеведения РИРО. Автор большого количества научных работ и изобретений, Горбунов был награжден многими государственными и региональными наградами.