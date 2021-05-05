Строительство школы в Кальном проконтролируют родители будущих учеников
Технически сложный проект строительства предполагает перенос русла ручья и требует постоянного контроля.
Строительство школы в Кальном проконтролируют родители будущих учеников. Об этом Елена Сорокина написала на своей страничке «ВКонтакте».
В среду, 5 мая, глава горадминистрации приехала на стройку. Для контроля строительства Елена Сорокина поручила организовать группу, в которую войдут родители будущих учеников школы.
По словам мэра, проект возведения школы технически сложный. Он предполагает перенос русла ручья Быстрец, вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, отсыпка грунта до незатопляемых отметок на всей территории школы.
Напомним, строительство новой школы в Кальном обсуждали на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы в феврале. Проект предусматривает четырехэтажное здание на 1 100 мест.