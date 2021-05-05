\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
11°
Чтв, 06
14°
Птн, 07
14°
ЦБ USD 74.86 -0.4 06/05
ЦБ EUR 89.77 -0.68 06/05
Нал. USD 74.40 / 75.55 16:40
Нал. EUR 89.40 / 90.10 18:43
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
8 078
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
6 184
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
11 982
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
6 768
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Строительство школы в Кальном проконтролируют родители будущих учеников
Технически сложный проект строительства предполагает перенос русла ручья и требует постоянного контроля.

Строительство школы в Кальном проконтролируют родители будущих учеников. Об этом Елена Сорокина написала на своей страничке «ВКонтакте».

В среду, 5 мая, глава горадминистрации приехала на стройку. Для контроля строительства Елена Сорокина поручила организовать группу, в которую войдут родители будущих учеников школы.

По словам мэра, проект возведения школы технически сложный. Он предполагает перенос русла ручья Быстрец, вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства, отсыпка грунта до незатопляемых отметок на всей территории школы.

Напомним, строительство новой школы в Кальном обсуждали на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы в феврале. Проект предусматривает четырехэтажное здание на 1 100 мест.