Рязанский тренер выиграл в лотерею загородный дом
Рязанец решил поучаствовать в лотерее спонтанно. Он купил билет в лотерею в торговом центре.
Виктор Косьяненко из Рязанской области выиграл в лотерею загородный дом. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».
Рязанец решил поучаствовать в лотерее спонтанно.
«Выбрал всего один билет наобум, и, как оказалось, очень удачно, — делится мужчина. — Я пять раз перепроверил результаты розыгрыша, прежде чем рассказал жене о победе. Мы привыкли, что частенько выигрываем небольшие суммы, но такой приз стал полной неожиданностью», — поделился эмоциями мужчина.
Рязанец работает тренером по тхэквондо. Свободное время мужчина проводит с супругой и сыновьями. Приз участник оформил деньгами, чтобы улучшить жилищные условия.