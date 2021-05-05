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Рязанец поджег магазин в Недостоеве
Накануне в магазине произошел конфликт между пьяным посетителем и продавцом. Ссора попала на видеокамеры в магазине.

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчину, пытавшегося поджечь магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Возгорание заметили жители района Недостоево. Пожар произошел в магазине на первом этаже жилого дома. Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание, пострадал интерьер торговой точки.

Пожарные предположили, что магазин подожгли, позже это подтвердили эксперты. Они выявили, что огонь начал распространятся от небольшого источника пламени, занесенного снаружи. Также на одном из окон разбили стекло.

Обстоятельства начала выяснять полиция. Оказалось, что накануне в магазине произошел конфликт между пьяным посетителем и продавцом. Ссора попала на видеокамеры в магазине. Также одна из них сняла человека, который отходил от пострадавшего здания через минуту после предположительного времени возгорания.

Приметы совпадали с внешностью мужчины, поссорившегося с продавцом.

Мужчину задержали. Выяснилось, что в тот день он пил. У него закончился алкоголь, и мужчина решил купить спиртное в ближайшем магазине.

«В поведении продавца ему что-то не понравилось, последовал словесный конфликт. Мужчина покинул магазин с решением отомстить. Специально купив бензин, злоумышленник залил его в пластиковую бутылку и приспособил отрезок материи в виде запала», — рассказали в полиции.

Ранним утром злоумышленник разбил стекло магазина камнем, поджег запал и бросил внутрь бутылку с бензином.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога»), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.