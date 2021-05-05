Рязанцев предупредили об усилении ветра
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области.
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области.
Ночью со среды, 5 мая, на четверг, 6 мая, на территории Рязанской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, сообщается на
Жителей призвали соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.