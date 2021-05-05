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Россиян предупредили о штрафах за одуванчики
За распространение сорняков гражданам грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Россиян предупредили о штрафах за одуванчики. Об этом пишет РИА Недвижимость.

Юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова рассказала, что дачникам, которые не уничтожают на участках сорняки, грозит административный штраф.

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, уточнила она.

Перечень сорных растений определен постановлением правительства России от 18.09.2020 года №1482. К ним, в частности, относятся борщевик, мята, осот, одуванчик, ромашка, чертополохи, амброзия.

За распространение сорняков гражданам грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей, юридическим лицам — от пяти до 10 тысяч рублей.