Россиян предупредили о штрафах за одуванчики
За распространение сорняков гражданам грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики. Об этом
Юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова рассказала, что дачникам, которые не уничтожают на участках сорняки, грозит административный штраф.
Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, уточнила она.
Перечень сорных растений определен постановлением правительства России
За распространение сорняков гражданам грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей, юридическим лицам — от пяти до 10 тысяч рублей.