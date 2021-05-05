На выезде из Рязани образовалась пробка из-за дорожных работ
Работы по уборке дороги проводят на Солотчинском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка возникла от пересечения улицы Есенина с Окским проездом до поста ГАИ.
В среду, 5 мая, на выезде из Рязани в сторону Солотчи пробка из-за дорожных работ. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.
Работы по уборке дороги проводят на Солотчинском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка возникла от пересечения улицы Есенина с Окским проездом до поста ГАИ.
«Они решили убрать дорогу днем, когда едет поток машин вместо того, чтобы сделать это ночью или хотя бы вечером», — возмутился очевидец.