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На выезде из Рязани образовалась пробка из-за дорожных работ
Работы по уборке дороги проводят на Солотчинском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка возникла от пересечения улицы Есенина с Окским проездом до поста ГАИ.

В среду, 5 мая, на выезде из Рязани в сторону Солотчи пробка из-за дорожных работ. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

Работы по уборке дороги проводят на Солотчинском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка возникла от пересечения улицы Есенина с Окским проездом до поста ГАИ.

«Они решили убрать дорогу днем, когда едет поток машин вместо того, чтобы сделать это ночью или хотя бы вечером», — возмутился очевидец.