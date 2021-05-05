Правительство проработает вопрос полной оплаты больничных для родителей дошкольников
По вопросу отчитаются Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования.
Правительство проработает вопрос полной оплаты больничных для родителей дошкольников. Об этом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам отчитаться о проработке полной оплаты больничных листов родителям детей до семи лет вне зависимости от стажа. По этому вопросу Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования обязаны отчитаться до 1 июля 2021 года.
Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил полностью оплачивать больничный родителям дошкольников без учета стажа работы.