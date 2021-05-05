Полиция назвала места Рязани с незаконным алкоголем
В Московском районе из заведений общепита изъяли 23,5 литра алкогольной продукции, в Клепиковском районе — 6 литров, в Ряжском районе — 1,5 литра. Возбуждены административные расследования.
В Рязани в 81 точке незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщила
Алкоголь продавали по адресам:
- улица Качевская, дом №24/2 — 19 литров;
- улица Качевская, дом №30а — 12 литров алкоголя;
- улица Циолковского дом №6 корпус 1 — 22 литра;
- улица Новоселов дом №33 корпус 3 — 20 литров спиртосодержащей жидкости.
В Московском районе из заведений общепита изъяли 23,5 литра алкогольной продукции, в Клепиковском районе — 6 литров, в Ряжском районе — 1,5 литра, а в Кадомском районе у местного пенсионера правоохранители — пол-литра алкогольной продукции, изготовленной самостоятельно. Мужчина планировал продать спиртное знакомым.
Возбуждены административные расследования.