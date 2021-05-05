Полиция начала проверку после роликов с нарушениями рязанских водителей
Ранее появилось видео с водителем, который проехал по улице Почтовой, а также ролик с внедорожником, двигавшимся на красный сигнал светофора.
В региональном управлении МВД начали проверки после двух роликов, опубликованных в соцсети.
Ранее появилось видео с водителем, который проехал по улице Почтовой, а также ролик с внедорожником, двигавшимся на красный сигнал светофора.
Полиция установит личности водителей. Им грозит административная ответственность.