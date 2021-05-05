ПФР опроверг информацию о старте приема заявлений на выплаты родителям школьников

Прием заявлений на выплату родителям школьников в размере 10 тысяч рублей в Рязанской области пока не начался.

ПФР опроверг информацию о старте приема заявлений на выплаты родителям школьников. Об этом сообщает «АиФ-Рязань».

В пресс-службе рязанского пенсионного фонда сообщили, что прием заявлений на выплату родителям школьников в размере 10 тысяч рублей в Рязанской области пока не начался.

В ведомстве отметили, что полную информацию о графике подачи заявлений сообщат позже.

Ранее появилась информация о том, что в Рязанской области начали принимать заявки на единовременную выплату.