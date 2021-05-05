Мэрия утвердила проект новой дороги в Дягилеве
На данном участке планируется проложить участок дороги длиной 350 метров. Проект обсуждался на публичных слушаниях 25 февраля.
Мэрия утвердила проект планировки территории улично-дорожной сети в районе улиц Коняева — 1-й Базарный проезд — Дягилевская — М5 «Урал». На данном участке планируется проложить участок дороги длиной 350 метров. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Напомним, проект обсуждался на публичных слушаниях 25 февраля. По ее итогам, мэрия предложила доработать проект планировки.