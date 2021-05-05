В правительстве назвали срок выплаты матпомощи семьям со школьниками
Единовременную выплату в 10 000 рублей для семей с детьми-школьниками Владимир Путин пообещал в ходе послания Федеральному собранию.
В правительстве назвали срок выплаты матпомощи семьям со школьниками. Об этом
Михаил Мишустин поручил министерствам отчитаться о предоставлении финансовой помощи.
Неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату семьям со школьниками перечислят до 17 августа 2021 года.
Напомним, единовременную выплату в 10 000 рублей для семей с детьми-школьниками Владимир Путин пообещал в ходе послания Федеральному собранию.