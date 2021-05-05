Еще три рязанца умерли от коронавируса
Об этом в среду, 5 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
Еще три рязанца умерли от коронавируса. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки выявлено 47 новых случаев заражений, общее число заражений достигло 28 046. За сутки вылечились 51 пациент, всего 26497. Умерли всего 461.
В России за сутки выявили 7 975 случаев заражения, всего 4 847 489. За сутки выздоровели 7 506 пациентов, всего 4 464 550. Скончались 360 человек, всего 111 895.