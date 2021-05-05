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А что в кино? «Прабабушка легкого поведения. Начало», «Сопротивление» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало» режиссера Марюса Вайсберга продолжает его знаменитый цикл фильмов и на этот раз переносит зрителей в 1980-й год — в СССР в разгар Олимпиады. Биографическая драма «Сопротивление» основана на реальных событиях — биографии знаменитого актера Марселя Марсо, который во время войны спас из рук нацистов десятки тысяч еврейских сирот. Южнокорейский боевик «Извержение» рассказывает о катастрофе, грозящей всему Корейскому полуострову — извержение вулкана Горы Пэкту. Американский боевик «Ангел мести» с Морганом Фриманом в главной роли рассказывает о бывшем комиссаре полиции, который пытается исправить свои ошибки, похитив невинного ребенка.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».