В Рязани родителям разрешили присутствовать на выпускных
О решении в среду, 4 мая, сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина на совещании с заместителями и руководством мэрии. На выпускные смогут прийти родители дошкольников.
В Рязани родителям разрешили присутствовать на выпускных в дошкольных учреждениях. Об этом сообщил
О решении в среду, 4 мая, сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина на совещании с заместителями и руководством мэрии.
«Скоро в дошкольных учреждениях пройдут выпускные. Они будут проведены с участием родителей при соблюдении санитарных норм», — сказала Елена Сорокина.
Она отметила, что во время майских выходных в детсадах работают дежурные группы.