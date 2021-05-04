Во вторник частные дома в Горроще остались без холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
Во вторник, 4 мая, частные дома в Горроще остались без холодной воды. Об этом
С 09:30 до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:
— улица Островского, дома №№ 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 97, 97 корпус 1, 99, 99 корпус 1;
— улица 10-я Линия (частный сектор);
— улица 11-я Линия (частный сектор);
— улица 12-я Линия (частный сектор);
— улица Осипенко (от улицы Осипенко до улицы Ленинского Комсомола) — частный сектор.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.